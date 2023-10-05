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Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні

05.10.2023 / 12:16
Вибори в Україні можуть відбутися за умови безпечного доступу виборців до голосування.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в ефірі Sky TG24 у середу, 4 жовтня.

"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі виклики щодо забезпечення доступу до голосування", - сказав Зеленський.

За його словами, важливо організувати вибори безпечним способом для виборців, щоб вони не зазнали атак від російських окупантів.

"У нас є цей виклик, але якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори", - підкреслив Зеленський.

вибори, Зеленський
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