CNN: США може передати Україні конфісковану іранську стрілецьку зброю та патронів до неї

Про це стало відомо телеканалу CNN від неназваних посадовців, пише "Європейська правда".

За даними CNN, ідеться про "тисячі" одиниць зброї та патронів, але додаткових деталей телеканал не наводить.

Зазначається, що адміністрація президента США останні кілька місяців обмірковує, як легально передати Україні конфісковану іранську зброю, оскільки ООН вимагає її знищення або зберігання.

Оголошення з’явиться тоді, коли Штати перебувають у невизначеності щодо подальшої допомоги Україні через спротив ультраправих республіканців у Конгресі, а українські військові потребують більше грошей і зброї від США та їхніх союзників.

Про наміри передати іранську зброю Україні стало неофіційно відомо ще на початку року.

Тоді йшлось про відправлення понад 5 тисяч штурмових гвинтівок, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників, вилучених біля узбережжя Ємену в контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Цю зброю США та Франція конфіскували в межах глобальних зусиль, спрямованих на запобігання контрабанді зброї Іраном до Ємену. Союзники Тегерана, хусити, ведуть восьмирічну війну проти підтримуваного Саудівською Аравією уряду, який був витіснений зі столиці в 2014 році.