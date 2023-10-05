Reuters: Країни Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики

Про це повідомляє Reuters.

Угода передбачає, що такі країни, як Італія, які приймають багато мігрантів із Середземномор'я, можуть прискорити процедури надання притулку, а також звертатися за оперативною допомогою до колег з ЄС, включаючи фінансову допомогу і переселення.

Зазначається, що тепер 27 країн-членів Євросоюзу продовжать переговори з Європарламентом. Вони сподіваються, що до виборів до законодавчого органу ЄС 2024 року міграційна система буде функціонувати.

За даними дипломатичних джерел, Італія погодилася на угоду після вилучення деяких згадок про діяльність благодійних організацій, які фінансує Німеччина для допомоги нелегальним мігрантам.

Як пише видання, Польща та Угорщина, які виступають категорично проти прийому будь-яких людей, що прибувають з Близького Сходу та Африки, проголосували проти угоди, в той час як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися. Рішення було прийнято більшістю голосів.