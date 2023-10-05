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Президент Чехії звернувся до Євросоюзу: Якщо Україна впаде – це буде наша найбільша помилка

05.10.2023 / 18:30
Євросоюзу слід і надалі підтримувати Україну для того, щоб у майбутньому забезпечити перемогу над росією та досягти миру на умовах офіційного Києва.

Про це заявив президент Чехії Петер Павел під час виступу в Європарламенті.

«Я звертаюсь до вас – підтримайте Україну. Якщо вона впаде – це буде наша найбільша помилка, і вона буде дуже дорого нам коштувати. Україна має перемогти, і ми маємо знову показати світу наші принципи. Моя надія на те, що Україна здобуде мир, і зовсім скоро, і що ми ухвалимо усі потрібні рішення, які допоможуть добитись гарантій безпеки та миру для неї у світі», – сказав він.

Петер Павел додав, що у російсько-українській війні росія має зазнати поразки, повернувши Україні всі окуповані території.

Ба більше, чеський президент вважає, що “мир ніколи не буде можливим, доки ми знаходимо пояснення і пробачаємо дії агресора”.

«Якщо він (агресор, – Ред.) отримує пробачення раз, він завжди йде далі», – сказав Петер Павел.

Чеський лідер також додав, що те, як сьогодні росія вивозить українських дітей з окупованих територій, є подібним до того, як це робила нацистська Німеччина за часів правління Адольфа Гітлера з дітьми з Чехословаччини.

Президент Чехії закликав європарламентарів ухвалювати сміливі рішення і вже до кінця року дійти згоди щодо розширення Євросоюзу.

Павел
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