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У поліції назвали офіційну кількість зниклих безвісти в Україні

04.02.2025 / 17:27
Стала відома офіційна кількість осіб в Україні, яких зазначено в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин.

Станом на 3 лютого 2025 року триває розшук 62 948 людей. В ефірі "Українського Радіо" уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів подробиці, повідомляє Національна поліція України.

У реєстрі опиняються дані щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованій території України, а також внаслідок надзвичайних подій або у зв'язку з події природного, техногенного характеру.

"Це цифра, яка включає і військових, і цивільних", – пояснив він.

Наразі, встановлено місце знаходження та ідентифіковано тіла загиблих — це 10 291 особа. Уповноважений при цьому наголосив, що до Реєстру долучають інформацію переважно щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України.

Також до відповідних списків вносять дані про осіб, які зникли внаслідок надзвичайних подій або через події природного, техногенного характеру.

поліція, зниклі безвісти
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