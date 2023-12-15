Поліція попереджає українців про нову шахрайську схему для абонентів Київстар

Про це повідомила пресслужба МВС.

Там попереджають, що шахраї намагаються наживитися на абонентах "Київстар".

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку "Київстар. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться у повідомленні.

Як працює схема

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

Як уберегти себе?

Українцям радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

Також ні в якому разі не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та ділитися номерами телефонів та особистими даними.

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголосили в МВС.