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Поліція попереджає українців про нову шахрайську схему для абонентів Київстар

14.12.2023 / 16:25
У Національній поліції попередили українців про нову шахрайську схему, яка виникла через те, що в Україні вже більше доби не працюють сервіси найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Про це повідомила пресслужба МВС.

Там попереджають, що шахраї намагаються наживитися на абонентах "Київстар".

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку "Київстар. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться у повідомленні.

Як працює схема

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

Як уберегти себе?

Українцям радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

Також ні в якому разі не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та ділитися номерами телефонів та особистими даними.

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголосили в МВС.

поліція, Київстар
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