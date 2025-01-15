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Аналітик: Санкції, накладені на рф, Трамп одноосібно скасувати не зможе – тільки за згоди Конгресу

15.01.2025 / 10:12
Президент США Дональд Трамп не зможе одноосібно прийняти рішення про скасування санкцій проти росії чи виходу США з НАТО.

Про це в коментарі Укрінформу розповів Тарас Жовтенко, безпековий аналітик Фонду демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва.

«У рішеннях, що стосуватимуться зовнішньополітичних інтересів США, Конгрес і Сенат відігравали й відіграватимуть велику роль. Так, санкції, накладені на рф, президент одноосібно скасувати не зможе – тільки за згоди Конгресу. Вийти, скажімо, з НАТО – теж», – сказав він.

За словами експерта, поправка, за яку проголосували обидві палати американського парламенту ще за першої каденції Трампа, коли йшлося про можливість виходу з Альянсу, забороняє президенту США одноосібним рішенням виводити країну зі складу міжнародних союзів і утворень, де Штати були серед засновників.

«Тобто на питання, які стосуються безпосередньо того, як США будуть формувати зовнішню політику, є механізми внутрішнього балансу й контролю», – пояснив Жовтенко.

Стримувачами можливих імпульсивних дій президента Трампа, які впливатимуть на міжнародну та глобальну безпеку, можуть стати, за словами безпекового аналітика, стратегічні партнери Вашингтона.

«Найбільшим геополітичним запобіжником може стати така консолідована позиція європейських союзників Сполучених Штатів, які будуть в один голос нагадувати Дональду Трампу, що заочно він не може вирішувати питання європейської безпеки і політики, не запитавши їхньої думки», – зазначив Жовтенко.

Трамп, санкції, Жовтенко
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