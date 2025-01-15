-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:21
У москві відбулись переговори за участі лідера невизнаного Придністров’я щодо енергетичної кризи, - ЗМІ
-
12:16
Опозиційні партії Словаччини заявили про ініціювання вотуму недовіри уряду Фіцо
-
11:14
Блінкен і Остін: Проведення політики миру через силу життєво важливе для виживання України
-
10:12
Аналітик: Санкції, накладені на рф, Трамп одноосібно скасувати не зможе – тільки за згоди Конгресу
-
14:21
Кошта: Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону
- 14:21
-
Популярное в рубрике
Огляд банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»15.01.2025 / 13:37
Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10Последние новости рубрики
-
16:25
Відкрити аптеку у селі стане простіше: Уряд ухвалив важливі зміни до ліцензійних умов
-
15:23
Зеленський: Внесок Німеччини - близько 16% від усієї допомоги, яку отримала Україна. Це дуже серйозні цифри
-
13:19
Рада ЄС: Ще вісім країн приєдналися до санкцій проти білорусі
-
18:30
Reuters: Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на своїй шахті в Покровську
-
16:25
У 2024 році НБУ отримав 457 млн грн для погашення заборгованості за кредитами неплатоспроможних банків
- 16:25
-
Популярное в рубрике
Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
-
Популярное в рубрике
Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.
ТОП-5 средств для антивозрастного ухода за кожей лица: полезные советы интернет-магазина Clarity26.12.2024 / 01:39Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
-
Популярное в рубрике
-
-
-