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Рада ЄС оголосила про санкції проти Ірану через підтримку росії

12.12.2023 / 14:21
Рада Європейського Союзу в понеділок оголосила про санкції проти шести фізичних та п’яти юридичних осіб у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі Ради Євросоюзу.

Під обмеження потрапили іранська компанія Shakad Sanat Asmari і ще три компанії, причетні до виробництва компонентів для іранських безпілотників, а також їхні керівники й ключові співробітники.

Санкції також наклали на компанії, що допомагають Корпусу вартових ісламської революції Ірану удосконалювати програму виробництва дронів, кажуть у Раді ЄС.

Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу для фізичних осіб, а також заборону співпраці з ними для осіб у межах ЄС.

Ці санкції ЄС стали першими, запровадженими в межах нового регламенту, спрямованого на протидію військової підтримки росії з боку Ірану. Його ухвалили в липні цього року.

Регламент передбачає заборону на експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовують у виробництві БПЛА, а також обмеження на поїздки та заморожування активів осіб, відповідальних за іранську програму БПЛА.

Перед цим Рада Євросоюзу вже наклала чотири пакети санкцій проти Ірану через військову підтримку росії в її повномасштабному вторгненні в Україну.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме москва отримує зброю від Ірану.

санкції, Іран, Рада ЄС
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