США продадуть Ізраїлю танкові боєприпаси без погодження з Конгресом

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на міністерство оборони США пише Reuters.

“Адміністрація Байдена скористалася своїми повноваженнями на випадок надзвичайної ситуації, авторизувавши продаж Ізраїлю близько 14 тис. танкових снарядів без затвердження Конгресом”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що загальна ціна боєприпасів, які будуть невідкладно доставлені до Ізраїлю, становить близько $106,5 млн.

“Ізраїль використає ці збільшені можливості для стримування регіональних загроз та зміцнення власної оборони”, - заявили у Пентагоні. В американському оборонному відомстві запевнили, що продаж цих боєприпасів Ізраїлю не вплине негативно на обороноздатність США.

За даними Reuters, загалом США мають намір продати Ізраїлю 45 тис. танкових боєприпасів на суму понад $500 млн. Відповідний запит вже надіслано до Конгресу.