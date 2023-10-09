МЗС України: В Ізраїлі загинули щонайменше двоє громадян України

Про це в коментарі УНН повідомив речник закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами», - наголосив Ніколенко.

Через розгортання бойових дій в Ізраїлі до оперативного штабу допомоги українського МЗС впродовж доби звернулось 80 громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.