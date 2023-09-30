МЗС: Ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США не вплине на надходження допомоги Україні

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він пояснив, що раніше США оголошували про виділення 1,6 мільярда доларів на оборону Україні, а також ще 1,23 мільярда прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні на енергетичні проєкти.

Водночас Ніколенко підкреслив, що потенційний шатдаун у США міг негативно вплинути на втілення поточних програм Україні.

Речник МЗС додав, що наразі Україна активно працює з американською стороною, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу", – додав Ніколенко.