Войти | Зарегистрироваться
23:16

понедельник,
02 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

МЗС: Ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США не вплине на надходження допомоги Україні

02.10.2023 / 14:21
У Міністерстві закордонних справ заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він пояснив, що раніше США оголошували про виділення 1,6 мільярда доларів на оборону Україні, а також ще 1,23 мільярда прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні на енергетичні проєкти.

Водночас Ніколенко підкреслив, що потенційний шатдаун у США міг негативно вплинути на втілення поточних програм Україні.

Речник МЗС додав, що наразі Україна активно працює з американською стороною, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу", – додав Ніколенко.

Байден, Ніколенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 октября
1 октября
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.