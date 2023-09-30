МО Британії: рф збирається збільшити витрати на "оборону"

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter (X).

Так, згідно з документами, які, ймовірно, просочилися з міністерства фінансів рф, витрати держави-агресорки на "оборону" зростуть приблизно до 30 відсотків загальних державних витрат у 2024 році.

"Міністерство пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6 відсоткам ВВП і збільшення на 68 відсотків у порівнянні з 2023 роком", – йдеться в повідомленні.

Розвідка Великої Британії припускає, що росія зможе витримати цей рівень "оборонних" витрат до 2024 року, але лише коштом ширшої економіки.

"Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри дозволяють припускати, що росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні", – йдеться в огляді.

Зазначається, що перед цим міністр оборони держави-агресорки сергій шойгу 27 вересня 2023 року зробив заяви, в яких йдеться, що він готовий до продовження війни у 2025 році.