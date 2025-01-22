Войти | Зарегистрироваться
15:45

среда,
29 января
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Комітет Ради Європи: Переговори про мир в Україні повинні проходити виключно за участю самої України

28.01.2025 / 17:27
Переговори про мир в Україні повинні проходити виключно за участю самої України, і будь-які інші формати є неприйнятними.

Про це заявив голова Комітету міністрів Ради Європи Ксав'є Беттель під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка розпочалася у Страсбурзі.

"Єдиний спосіб підтримати мирний процес щодо України - це за участю самої України. Якщо президент Трамп чи хтось інший планує обговорювати мир без України, це буде неприйнятно ні для європейських країн, ні для самої України", - наголосив Беттель.

Він також підкреслив, що будь-який мирний план має будуватися не "про Україну", а саме за її безпосередньої участі.

Рада Європи, Беттель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 января
27 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.