Комітет Ради Європи: Переговори про мир в Україні повинні проходити виключно за участю самої України

Про це заявив голова Комітету міністрів Ради Європи Ксав'є Беттель під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка розпочалася у Страсбурзі.

"Єдиний спосіб підтримати мирний процес щодо України - це за участю самої України. Якщо президент Трамп чи хтось інший планує обговорювати мир без України, це буде неприйнятно ні для європейських країн, ні для самої України", - наголосив Беттель.

Він також підкреслив, що будь-який мирний план має будуватися не "про Україну", а саме за її безпосередньої участі.