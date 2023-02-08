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Рада Європи запропонувала варіанти щодо створення спецтрибуналу з розслідування злочинів рф

09.02.2023 / 10:19
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала варіанти щодо створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Про це йдеться в опублікованому документі “Відповідальність за порушення прав людини внаслідок агресії російської федерації проти України: роль міжнародної спільноти включаючи Раду Європи”, який був надісланий урядам країн-членів організації, передає Укрінформ.

“Пропонувалися різні варіанти створення спеціального трибуналу – усі вони в кінцевому підсумку ґрунтуються на договорах. Серед пропозицій є спецтрибунал, який може бути створений за багатосторонньою угодою між Україною та іншими зацікавленими державами за прецедентами Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу або Міжнародного кримінального суду”, - йдеться в документі.

За словами Пейчинович-Бурич, іншим варіантом може бути створення спецтрибуналу за угодою між Україною та міжнародною організацією, зокрема ООН.

Ще однією опцією може бути “гібридний трибунал”, заснований на українському законодавстві та схвалений/підтриманий Генеральною Асамблеєю ООН, зауважила вона.

Генсек також вважає, що роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу залежатиме від політичної волі держав-членів.

“Ступінь підтримки Радою Європи може варіюватися, наприклад, від допомоги у виборі та призначенні суддів, розробки правил і процедур, надання технічної чи юридичної підтримки у сфері ведення справ, до відрядження експертів”, - підсумувала вона.

трибунал, Пейчинович-Бурич, Рада Європи
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