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Президент ЄР закликав продовжувати працювати над вступом України в ЄС

28.01.2025 / 14:21
Президент Європейської ради Антоніу Кошта на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським закликав продовжувати працювати над вступом України в ЄС.

Про зустріч із Зеленським у Польщі Кошта розповів у своєму X (Twitter), передає "Європейська правда".

Кошта заявив, що досі прогрес України на шляху до ЄС був вражаючим.

"Мав гарну зустріч з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у незмінній підтримці ЄС. Сьогоднішнє рішення про санкції проти росії є тому прикладом.

Я закликав його продовжувати працювати над вступом України до ЄС. Прогрес, досягнутий Україною на сьогодні, був вражаючим. ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написав він.

Зеленський, Кошта
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