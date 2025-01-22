Президент ЄР закликав продовжувати працювати над вступом України в ЄС

Про зустріч із Зеленським у Польщі Кошта розповів у своєму X (Twitter), передає "Європейська правда".

Кошта заявив, що досі прогрес України на шляху до ЄС був вражаючим.

"Мав гарну зустріч з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у незмінній підтримці ЄС. Сьогоднішнє рішення про санкції проти росії є тому прикладом.

Я закликав його продовжувати працювати над вступом України до ЄС. Прогрес, досягнутий Україною на сьогодні, був вражаючим. ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написав він.