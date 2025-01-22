Reuters: лукашенко намагається не втратити відносили з рф та паралельно налагодити стосунки із Заходом

Про це повідомило агентство Reuters у середу, 22 січня.

Якщо президенту США вдасться швидко закінчити війну росії проти України, лукашенко спробує домогтися зняття санкцій та пом’якшити відносини з Європою та США. білоруський диктатор десятиліттями періодично "фліртує" із Заходом, щоб запобігти повній залежності білорусі від рф та не дати росії повністю поглинути білорусь, пише Reuters. Окрім цього, лукашенко хоче всьоме утриматися при владі на тлі перспективи припинення війни росії проти України.

"Якщо війна закінчиться, для лукашенка з'являться певні вікна можливостей за умови, що він захоче продовжувати цю тактику балансування між росією та Заходом", - сказала Тетяна Чуліцька, білоруський науковець Вільнюського університету в Литві.

Білоруська опозиція побачила перші ознаки пом’якшення репресій лукашенко в указі, який він сам назвав "гуманітарним помилуванням" для 250 осіб, які відбувають ув’язнені за нібито екстремістську діяльність. Він також дозволив обмежений доступ у в’язницю двом найвідомішим опозиційним діячам, Марії Калесніковій та Віктору Бабаріко, які протягом майже двох років були ізольовані без жодного контакту із зовнішнім світом.