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Reuters: лукашенко брав участь у незаконній депортації дітей з України

24.05.2023 / 13:19
білоруський диктатор брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих росією територій України, йдеться у звіті лідерів білоруської опозиції.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Національне антикризове управління, група політичних опонентів уряду диктатора олександра лукашенка, повідомила у звіті, що 2 150 українських дітей, у тому числі сироти віком від 6 до 15 років, було вивезено у так звані табори відпочинку та санаторії на території білорусі.

У повідомленні стверджується, що українських дітей доставили до білоруського санаторію "Золоті піски" у гомельській області та санаторію "Острошицьке містечко" та табору "Дубрава" у мінській області.

У доповіді йдеться, що передача дітей до білорусі була незаконною та порушувала Женевські конвенції та Статут Міжнародного кримінального суду.

Перша група приблизно з 350 дітей прибула з окупованої Донецької області 5 та 6 вересня, за нею послідували друга та третя групи наприкінці вересня та середині жовтня, йдеться у повідомленні. Додаткові депортації було здійснено у квітні та травні цього року.

Дітей доставили автобусом до росії з утримуваних росією територій України, а потім поїздом до білорусі, йдеться у повідомленні.

"лукашенко особисто розпорядився про переведення дітей-сиріт до білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою", - йдеться у повідомленні.

Агентство Reuters не отримало відповіді на запитання, направлені до офісу лукашенка. Українська прокуратура не відповіла на запит про коментарі агентству у вівторок.

Юлія Іоффе, доцент Університетського коледжу Лондона та фахівець із законодавства про права дітей, заявила, що у разі підтвердження білорусь "ймовірно порушує Конвенцію про права дитини".

"Дії білорусі також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності, депортація або насильницьке переміщення населення відповідно до Римського статуту МКС, якщо є достатні докази того, що насильницьке переміщення мало масовий або систематичний характер", - сказала Іоффе.

За її словами, білорусь у жодному разі не можна вважати нейтральною країною, куди на законних підставах можна було б евакуювати дітей, оскільки немає жодних вказівок на те, що Україна дала на це згоду.

лукашенко, Reuters
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