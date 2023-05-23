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МЗС: Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки

24.05.2023 / 14:20
Франція разом зі своїми партнерами продовжує працювати над тим, як найкраще підтримати Україну в довгостроковій перспективі, в тому числі у питанні гарантій безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС Франції.

"Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі і запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту", – йдеться у заяві.

Коментар французького МЗС з’явився у відповідь на інформацію видання The Wall Street Journal про те, що ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact).

Концепція, пов’язана з подальшим членством України в НАТО, ґрунтується на основі Київського безпекового "компакту", запропонованого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведуться, але конкретики наразі немає.

Але високопосадовці в кількох європейських столицях, зокрема Парижі і Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості".

Франція
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