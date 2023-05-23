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У росії будуть забирати закордонні паспорти у своїх громадян

24.05.2023 / 16:25
російська держдума дозволила прикордонникам вилучати закордонні паспорти.

Співробітники прикордонного контролю фсб зможуть відбирати документи у росіян, яким закрито виїзд за кордон, пишуть росЗМІ.

"Паспорт підлягає вилученню в межах компетенції судом, слідчими органами слідчого комітету російської федерації, виконавчої влади в сфері внутрішніх справ та її територіальними органами, прикордонними органами федеральної служби безпеки, митними органами", – йдеться у законі.

Нова версія закону дає право органам влади вилучати паспорти, якщо у них виникнуть сумніви щодо їхньої справжності. Військовозобов'язані й з цих підстав обмежені у праві виїхати з росії будуть зобов'язані здати закордонні паспорти до органу, який видав документ. Якщо вони цього не зробили, то паспорт визнається недійсним і також підлягає вилученню.

кремль хоче дозволити вилучення паспортів у тих, хто за трудовим договором може мати доступ до держтаємниці. За законом, заборонити виїжджати з рф можуть на п'ять років з моменту останньої взаємодії з держтаємницею. Міжвідомча комісія із захисту державної таємниці може продовжити цей термін.

фсб
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