Генерал Скшипчак: Готуймось до повстання в білорусі, тому що воно відбудеться

Таку думку Скшипчак висловив в ефірі телеканалу Polsat у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами польського генерала, в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці українських сил, можуть ініціювати повалення режиму самопроголошеного президента білорусі александра лукашенка.

"Готуймось до повстання в білорусі, тому що воно відбудеться. Річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти лукашенка. У нас є причини допомагати їм, так само, як ми допомагаємо українцям", – вважає Скшипчак.

Польський генерал вважає, що білоруський народ підтримає добровольців, які нині воюють в Україні, та "піде проти лукашенка з ентузіазмом".

"У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", – додав він, закликавши польську владу готуватись до масового напливу білорусів у Польщу в разі повстання.