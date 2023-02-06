Войти | Зарегистрироваться
13:00

вторник,
07 февраля
Онлайн
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Країна
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Польща починає будувати загородження на кордоні з Калінінградською областю

06.02.2023 / 09:06
Польща має почати будувати електронне загородження на кордоні з Калінінградською областю у березні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Лейтенант прикордонної служби Анна Міхальська розповіла, що електронна система на ділянці з Калінінградською областю має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону.

Так, підрядник уже готує проєкт, який передасть на затвердження до прикордонної служби.

Повідомляється, що завдяки системі датчиків і камер можна здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов. При цьому не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми.

Додамо, що за минулий рік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з росії.

Польща, Міхальська
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 февраля
6 февраля
5 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.