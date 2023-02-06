Польща починає будувати загородження на кордоні з Калінінградською областю

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Лейтенант прикордонної служби Анна Міхальська розповіла, що електронна система на ділянці з Калінінградською областю має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону.

Так, підрядник уже готує проєкт, який передасть на затвердження до прикордонної служби.

Повідомляється, що завдяки системі датчиків і камер можна здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов. При цьому не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми.

Додамо, що за минулий рік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з росії.