ЦРУ: Китайським військовим наказали бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року

Про це він заявив під час виступу напередодні в Джорджтаунському університеті Вашингтона, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«За словами Бернса, Сполучені Штати дізналися «з розвідувальних даних», що Сі наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року»,- зазначається в публікації.

Директор ЦРУ уточнив: це не означає, що Сі спланував вторгнення саме на 2027-й чи будь-який інший рік, «однак це є нагадуванням про серйозність його намірів та амбіцій».

Бернс також підкреслив, що «не став би недооцінювати амбіції президента Сі щодо Тайваню». Він додав, що китайський лідер, ймовірно, був «здивований і збентежений» та намагався винести уроки з «дуже поганої роботи» російської армії та її озброєнь під час нападу на Українську державу.