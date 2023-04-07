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Конгрес США у разі вторгнення Китаю, швидше за все, підтримає відправку військ на Тайвань

09.04.2023 / 10:10
Голова комітету Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Конгрес США, швидше за все, підтримає відправку американських військ на Тайвань, "якщо туди вторгнеться Китай".

Про це він повідомив у інтерв'ю Fox News.

"Думаю, якщо комуністичний Китай вторгнеться на Тайвань, то, як я вважаю, якщо американський народ це підтримає, тоді те ж саме зробить і Конгрес", - сказав він.

Раніше видання Taiwan News повідомляло, що Сполучені Штати найближчими місяцями планують направити на Тайвань від 100 до 200 солдатів у рамках посилення військового контингенту на тлі "дедалі більш агресивної військової позиції Китаю".

6 квітня голова КНР Сі Цзіньпін у розмові з головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн назвав "нездійсненними мріями" можливі поступки Китаю в тайванському питанні.

Китай, Тайвань
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