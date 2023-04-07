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ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився

10.04.2023 / 09:13
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
російський ракетний терор проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився, і москва, схоже, відмовилася від цих зусиль.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті зазначають, що у рф у жовтні 2022 року поставили за мету знищити український енергосектор до зими.

"Однак серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW навели дані міністерства оборони Великої Британії, в яких зазначається, що частота масованих обстрілів зменшилася з березня 2023 року.

Також повідомляється, що міністр енергетики Герман Галущенко 8 квітня заявив, що Україна вперше з 11 жовтня 2022 року відновлює експорт енергоресурсів.

ISW, ракети
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