Макрон: Час для переговорів України та росії про завершення війни ще не настав

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Les Échos.

"Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу", - заявив він.

Макрон додав, що мета діалогу з Китаєм полягає в тому, щоб закріпити спільні підходи до війни.

"Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну міць, і саме Китай повинен звернути увагу на наслідки того, що президент путін розмістив ядерну зброю в білорусі за кілька днів після того, як він обіцяв цього не робити. Третє: чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прихильність досягненню узгодженого і міцного миру", - заявив французький президент.

Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.