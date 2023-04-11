The Washington Post: пвк "вагнер" мала намір купити в Туреччини зброю

Про це йдеться в документах з національної безпеки США, які напередодні були "злиті" у відкритий доступ.

На зауваження американської розвідки щодо планів пвк "вагнер" купити зброю в Туреччини звернули увагу журналісти The Washington Post.

Згідно з інформацією зі "злитих" у мережу документів, ще на початку лютого цього року "вагнерівці" провели низку зустрічей із представниками Туреччини для обговорення можливості закупівлі зброї та військового обладнання. Це обладнання російські найманці планували використовувати в бойових діях в Україні та в Малі.

У доповіді американської розвідки зазначено, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта заявив, ніби його країна може купити турецьку зброю від імені пвк "вагнер".

У документах не сказано, чи знав уряд Туреччини що-небудь щодо планів пвк "вагнер" купити зброю. Також невідомо, чи вдалося "вагнерівцям" укласти угоди на постачання зброї та військового обладнання.

Видання пише, що сама новина про те, що член НАТО Туреччина, можливо, надавав допомогу росії в її військовій агресії проти України може "виявитися вибухонебезпечною".

The Washington Post надіслало запит щодо цього питання в уряд Туреччини та посольство Малі в США, але так й не отримало відповіді.