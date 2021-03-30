Пока Украина лишь пытается убедить США, что борется с коррупцией и олигархами – The Washington Post

По мнению издания, именно от того, способен ли президент Владимир Зеленский освободить политическую систему страны от доминирования олигархов, может зависеть «тональность» его отношений с администрацией Байдена. «Но в течение более чем двух месяцев деятельности новой администрации США Байден и Зеленский до сих пор не поговорили напрямую. И этот вопрос все больше беспокоит украинских чиновников», ‒ констатирует The Washington Post.

Да и сотрудничество с МВФ под вопросом, отмечает газета. «Вопрос предоставления кредита в размере $5 млрд от Международного валютного фонда находится "на паузе", пока украинцы пытаются убедить чиновников МВФ, что серьезно относятся к борьбе с коррупцией», ‒ пишет The Washington Post.

Фактически в статье признается, что вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Украины, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и пока ничем другим не подкрепленным обещаниям продолжить деолигархизацию страны.

«Украинские власти по крайней мере усилили свою риторику, заявив, что "эпоха олигархов" подошла к концу. 19 февраля были заморожены активы Виктора Медведчука... В рамках санкций против Медведчука в Украине также было заблокировано вещание трех телеканалов, ‒ пишет The Washington Post. ‒ Медведчук является лидером крупнейшей оппозиционной партии Украины – "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая выступает за налаживание связей с Россией».

И далее издание цитирует самого Медведчука. «Это все результат оппозиционной деятельности моей партии и моей позиции как оппонента Зеленского, – заявил оппозиционный политик. ‒ Поэтому они начали грязную борьбу против меня, моей партии и членов моей семьи».

Автор статьи пишет, что «власть олигархов в Украине глубоко укоренилась в таких сферах, как энергетика, горная промышленность и СМИ, что дает группе миллиардеров карт-бланш в формировании политических и стратегических решений». И допускает, что «позиция в отношении Коломойского также может оказаться самым важным тестом для Зеленского, который как комик показал себя именно на телеканале Коломойского, – доказать его "добрые намерения" против олигархов».

Однако никаких других примеров реальной борьбы с олигархами, кроме наступления на Медведчука и обещаний украинского президента вкупе с генеральным прокурором ослабить влияние богачей на страну, издание так и не приводит.