Войти | Зарегистрироваться
21:07

вторник,
30 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Пока Украина лишь пытается убедить США, что борется с коррупцией и олигархами – The Washington Post

30.03.2021 / 20:25
«Байден дал понять, что хочет, чтобы украинцы предприняли основательные политические и экономические реформы – сигнал, который звучал при администрации Обамы, когда Байден, как вице-президент, "отвечал" за Украину… Но Зеленский, 43-летний бывший комик, достиг только незначительного прогресса в борьбе с олигархами после избрания президентом два года назад», ‒ пишет The Washington Post.

По мнению издания, именно от того, способен ли президент Владимир Зеленский освободить политическую систему страны от доминирования олигархов, может зависеть «тональность» его отношений с администрацией Байдена. «Но в течение более чем двух месяцев деятельности новой администрации США Байден и Зеленский до сих пор не поговорили напрямую. И этот вопрос все больше беспокоит украинских чиновников», ‒ констатирует The Washington Post.

Да и сотрудничество с МВФ под вопросом, отмечает газета. «Вопрос предоставления кредита в размере  $5 млрд от Международного валютного фонда находится "на паузе", пока украинцы пытаются убедить чиновников МВФ, что серьезно относятся к борьбе с коррупцией», ‒ пишет The Washington Post.

Фактически в статье признается, что вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Украины, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и пока ничем другим не подкрепленным обещаниям продолжить деолигархизацию страны.

«Украинские власти по крайней мере усилили свою риторику, заявив, что "эпоха олигархов" подошла к концу. 19 февраля были заморожены активы Виктора Медведчука...  В рамках санкций против Медведчука в Украине также было заблокировано вещание трех телеканалов, ‒ пишет The Washington Post. ‒ Медведчук является лидером крупнейшей оппозиционной партии Украины – "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая выступает за налаживание связей с Россией».

И далее издание цитирует самого Медведчука. «Это все результат оппозиционной деятельности моей партии и моей позиции как оппонента Зеленского, – заявил оппозиционный политик. ‒ Поэтому они начали грязную борьбу против меня, моей партии и членов моей семьи».

Автор статьи пишет, что «власть олигархов в Украине глубоко укоренилась в таких сферах, как энергетика, горная промышленность и СМИ, что дает группе миллиардеров карт-бланш в формировании политических и стратегических решений». И допускает, что «позиция в отношении Коломойского также может оказаться самым важным тестом для Зеленского, который как комик показал себя именно на телеканале Коломойского, – доказать его "добрые намерения" против олигархов».

Однако никаких других примеров реальной борьбы с олигархами, кроме наступления на Медведчука и обещаний украинского президента вкупе с генеральным прокурором ослабить влияние богачей на страну, издание так и не приводит.

Медведчук, Зеленский, The Washington Post
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.