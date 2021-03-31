Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии - Зеленский

Об этом он написал в Твиттере в связи с подписанием коммюнике относительно Международного договора о пандемии.

"Государства должны вместе работать над созданием международного соглашения о готовности и реагировании на пандемии. Следует объединиться, чтобы быть лучше готовыми к согласованному прогнозированию, предотвращению, выявлению и эффективному реагированию на пандемии", - подчеркнул Зеленский.

В то же время на сайте Президента обнародован текст Коммюнике относительно Международного договора о пандемии, в котором отмечается, что пандемия COVID-19 является самым большим вызовом, с которым мировое сообщество сталкивалось с 1940-х годов, и демонстрирует, почему необходимы совместные действия для создания более надежной международной архитектуры здравоохранения.

В Коммюнике говорится, что подписанты надеются, что общей борьбой с пандемией COVID-19 смогут построить прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения.

"Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации", - говорится в документе.

Участники Коммюнике указывают, что стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.

Также отмечается, что иммунизация является глобальным общественным благом, и нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин.

"Страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее. Такое восстановленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и, с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех", - отмечается в коммюнике.

Как отмечается, имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, в частности Международные медико-санитарные правила, должны стать основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую нужно будет развивать и совершенствовать.

"Основная цель этого договора будет заключаться в поощрении общегосударственного подхода и участии всего общества, укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям", - поясняется в документе.

Это, в свою очередь, должно включать значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными, исследований и местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и мероприятий по обеспечению общественного здоровья, таких как вакцины, лекарства, средства диагностики и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, такая цель также должна включать признание подхода «Единое здоровье», который связывает здоровье людей и животных с нашей планетой.

Также ожидается, что договор должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами.

"Для достижения этой цели мы будем работать с главами государств и правительств во всем мире и со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и частный сектор. Мы уверены, что нашей обязанностью как руководителей государств и международных организаций является обеспечение усвоения миром уроков пандемии COVID-19", - подчеркнули подписанты Коммюнике.

В Офисе главы Украинского государства сообщили, что Коммюнике подписали Премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта; Президент Румынии Клаус Йоханнис; Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон; Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Южной Африки Сирил Рамафоса, Премьер-министр Испании Педро Санчес; Президент Украины Владимир Зеленский; генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус и другие.

Ранее главы государства и правительств 23 стран, включая Президента Украины Владимира Зеленского, и Всемирная организация здравоохранения выступили с инициативой заключения международного договора о глобальном противодействии с чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения, которой сейчас является пандемия COVID-19.

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