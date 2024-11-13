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Німецький військовий: росія через 4-5 років буде здатна атакувати далі на захід

21.11.2024 / 17:27
Німецька армія готується до можливих бойових дій з росією.

Уряд ФРН схвалив секретний план щодо дій країни у разі війни, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вже пройшли перші спільні навчання цивільних служб та Бундесверу. Під час маневрів "Червоний шторм Альфа" тренували захист портових споруд від спроб шпигунства та саботажу.

Перша версія стратегічного "Плану операції Німеччини" налічує 1 тис. сторінок. Його подробиці тримають у секреті. У документі вказані всі будівлі та інфраструктурні об'єкти країни, які потребують особливого захисту з військових причин.

У разі посилення присутності росії на східному фланзі НАТО, Німеччина за планом може стати основним центром для зосередження десятків або навіть сотень тисяч військових.

"План операції Німеччини" описує також роль економіки країни. Голова гамбурзького державного командування підполковник Йорн Плішке закликав місцеві компанії навчити щонайменше п'ятьох водіїв вантажівок на кожні сто працівників.

Він зауважив, що 70% водіїв вантажівок у Німеччині - східноєвропейці. У разі війни неясно, де вони будуть. Він рекомендує компаніям розробити план дій на випадок кризи. У ньому треба вказати, що від кожного працівника очікується в такій ситуації. Плішке наголосив, що всі співробітники мають розуміти основи безпеки для самозахисту.

росія через 4-5 років буде здатна атакувати далі на захід, вказав Плішке. Наголосив, що росія зараз виробляє 25 бойових танків на місяць, тоді як Німеччина - три на рік. Це він охарактеризував як процес "формування поля бою".

ФРН
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