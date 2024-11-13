путін розповів про випробування у бойових умовах однієї з найновітніших російських ракетних систем

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Настоящее время» із посиланням на відеозвернення російського лідера.

путін стверджує, що 19 та 21 листопада ракети ATACMS та Storm Shadow були використані для ударів по об’єктах у Курській та Брянській областях рф.

«У відповідь на застосування американської та британської далекобійної зброї 21 листопада цього року, російській збройні сили нанесли комбінований удар по одному з об’єктів оборонно-промислового комплексу України», – сказав путін.

російський диктатор заявив, що у бойових умовах було проведено випробування «однієї з найновітніших російських ракетних систем середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме «балістичної ракети з без’ядерним гіперзвуковим оснащенням».

Він стверджує, що на сьогодні засобів протидії цій зброї не існує, і що ракети вражають цілі із швидкістю у 10 махів (понад 12 250 кілометрів на годину).

Крім цього, путін вдався до погроз щодо західних країн, зазначивши, що росія вважає себе вправі застосовувати свою зрою проти військових об’єктів країн, які застосовують свою зброю проти російських об’єктів.