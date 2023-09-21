Остін відмовився коментувати своє ставлення до прохання України надати їй ATACMS

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це Остін заявив на пресконференції у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

Остін заявив, що "не буде оцінювати прохання України надати те, що, як вони вважають, їм потрібне", з огляду на те, є вони легітимними чи ні.

"На чому були й лишаємось зосереджені ми – то це на найнагальніших потребах України", – додав він, пояснивши, що має на увазі насамперед засоби протиповітряної оборони й артилерійське озброєння.

За словами голови Пентагону, засоби ППО та артилерійські системи – "це й далі нагальна потреба Збройних Сил України, й ми продовжуватимемо робити все можливе, аби гарантувати, що вони будуть успішними у своєму контрнаступі".

"Думаю, ми зробили неймовірну роботу, надавши засоби ППО, але попереду ще багато роботи. І це той сигнал, який ми сьогодні передали колегам", – сказав Остін.