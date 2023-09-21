лукашенко: війна в Україні може мати "продовження" на території інших держав

Він натякнув, що війна в Україні може мати "продовження" на території інших держав, передають білоруські ЗМІ.

"Останні переговори у росії були присвячені обороні та безпеці. Ми знаємо, що Україна – це тільки початок. Це, знаєте, квіточки. Ягідки можуть нас чекати попереду, якщо ми не мобілізуємось і не покажемо їм, що буде непереливки", – сказав лукашенко.

Диктатор заявив, що білорусь та росію найбільше насторожує Польща, "за якою стоїть Америка". Він вважає, що США хочуть "розвалити ЄС", а точкою опори для них є Польща.

Лукашенко сказав, що білорусь переймає досвід ведення війни в Україні від "вагнерівців". Додав, що зс рб "є основа", а технології вони переймають у Китаю та росії.