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путін прийняв запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Китай, - ЗМІ

21.09.2023 / 13:19
російський диктатор володимир путін повідомив, що прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати форум "Один пояс - один шлях".

Це підтверджував секретар радбезу росії микола патрушев, пишуть ЗМІ, передає УНН.

путін повідомив, що прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати форум "Один пояс - один шлях", який пройде в жовтні. Це буде перша закордонна поїздка російського президента з моменту видачі ордера на його арешт, пишуть ЗМІ.

Наприкінці серпня про ймовірну поїздку путіна до Китаю повідомляв Bloomberg із посиланням на три джерела, знайомі з питанням. кремль готує візит російського президента на форум "Один пояс, один шлях" у жовтні, говорили співрозмовники агентства.

секретар радбезу росії микола патрушев наразі це підтвердив. У жовтні, сказав він, "розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори" путіна із Сі Цзіньпіном у Пекіні, пише Delfi.

1 вересня сам путін говорив, що "досить скоро" у нього буде зустріч із лідером КНР. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї розпочав візит до москви напередодні, 18 вересня, він зустрічався з главою мзс росії сергієм лавровим.

"Велика сімка" у вівторок закликала Китай чинити тиск на росію, щоб та припинила агресію в Україні, після того як міністри закордонних справ країн G7 зустрілися в кулуарах Генасамблеї ООН. Як ідеться в заяві, члени G7 сподіваються, що Китай домагатиметься повного і беззастережного виведення російських військ з України.

путін пропустив саміт БРІКС у ПАР, де росію представляв глава мзс сергій лавров, а також не поїхав на саміт "великої двадцятки" у вересні в Індії, хоча країна не ратифікувала Римський статут і не зобов'язана виконувати рішення МКС.

Востаннє путін був у Китаї за три тижні до російського вторгнення в Україну, коли в Пекіні проходили зимові Олімпійські ігри. У березні 2023 року Сі Цзіньпін прилітав до москви і запросив путіна на форум із візитом у відповідь.

путін, Сі Цзіньпін
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