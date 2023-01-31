Ізраїльський військовий медик розповів, як лікарі обстежують путіна

Такою думкою в інтерв'ю Radio NV поділився військовий лікар з Ізраїлю Борис Бриль, відповідаючи на запитання про те, чи справді фізичний стан путіна можуть підтримувати найкращі зарубіжні лікарі та як це можливо.

«Все можливо. Можуть запрошувати [лікарів], звчиайно, для того, щоб людину обстежити, бо лікарі можуть прилітати. Хоча є й ті, що колись навчалися, працювали за кордоном і могли повернутися спокійно до росії», — припустив Бриль.

Так само можливо і привезти закордонних лікарів до росії, враховуючи фінанси, які має кремль. «Враховуючи вартість однієї ракети, якою бомбили сьогодні чи вчора по Києву, навіть ціну снаряда одного, який летить із танка, привезти будь-якого лікаря — це просто три постріли з танка не зробити. Питання лише у фінансах», — заявив Бриль, хоча й припустив, що "не всі полетять".

Він також пояснив, що поняття «найкращі лікарі у світі» або «одні з найкращих» не існує. «Я думаю, що [стан здоров'я] може контролюватися. Обладнання теж коштує дешевше. МРТ машина, яка вважається найдорожчою, коштує дешевше за ракету», — додав Бриль.

Водночас, за його словами, спецслужби інших країн у такому разі володіли б повною інформацією про стан здоров'я російського диктатора. «Лікар не засекречений на все життя, у нього є своє життя. Якщо ми говоримо про [хороший] рівень лікарів, то це лікарі вже старше 35−40 років. Це означає, що має бути сім'я, друзі, спілкування. Мало хто з нормальних лікарів відмовився від спілкування з усім своїм оточенням для того, щоб заробити якусь суму грошей, враховуючи, що на Заході ми заробляємо дуже пристойно. Тобто міняти своє життя, відмовлятися від WhatsApp, Telegram сенсу немає», — припустив ізраїльський медик.

Він нагадав, що телефони сьогодні можна прослухати, «тим більше у цій ситуації». "Мій телефон нікому не потрібний, але якби я лікував, обстежував якогось такого диктатора чи таку персону, я думаю, залізли б, і все, що треба, слухали б", - переконаний Бриль. З іншого боку, вважає лікар, частину досліджень можуть відправляти за кордон під вигаданим іменем.

«Це буде не володимир путін, а Іван Петров. І хто знає, хто це такий? Прочитати комп’ютерну томографію чи МРТ можна, відправивши навіть лікаря до Штатів. Заплатити йому 500−1000 доларів, він прочитає і ніколи не знатиме, чиє це МРТ», - навів приклад Бриль.

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