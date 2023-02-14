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JIT оприлюднила матеріали про причетність путіна до аварії рейсу MH1709.02.2023 / 09:15
ISW: путін не готовий застосувати ядерну зброю через загрозу втратити свій статус07.02.2023 / 09:11Президент росії володимир путін неодноразово ставив високі цілі, закликаючи свій уряд та збройні сили до їх досягнення, але утримуючись від ухвалення дорогих рішень, яких потребує затяжної війни. Глава кремля не готовий йти на ризик через загрозу втратити свій статус, тому малоймовірно, що він готовий застосувати ядерну зброю.Последние новости рубрики
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17:31
Після повномасштабного вторгнення в Україну для далеких поїздок путін все частіше використовує бронепоїзд
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15:24
Столтенберг: путін готується не до миру, а до нового наступу в Україні
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14:22
Мірча Джоане: У росії немає достатньо сил для прокладання наземного коридору через Україну в Придністров'я
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13:25
У п'яти регіонах росії опозиція готує референдуми щодо виходу зі складу рф
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11:27
Столтенберг анонсував створення мережі з даними цивільних та військових супутників
- 17:31
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18:10
З 1 лютого деякі військовослужбовці та силовики втратили додаткову місячну виплату в 30 тисяч грн
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10:10
Мінсоцполітики: Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня
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13:22
Кабмін запустить відкриті аукціони з продажу конфіскованого російського майна
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12:29
В Укртрансбезпеці нагадали, що за перегруз на дорозі платити доведеться не лише власнику авто
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11:26
За останній місяць ПФУ збільшив фінансування субсидій та пільг
- 18:10
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Алмазні картини в інтер'єрі, як правильно використовувати03.02.2023 / 00:36Алмазна мозаїка - мистецтво, яке не так давно з'явилася серед поціновувачів рукоділля і дуже швидко стало популярним хобі серед творчих особистостей. Результат роботи виглядає як вишивка, проте нитки та голки не використовуються при створенні даних картин. У набір входять стрази, основа з клейкою поверхнею на яку кріпляться «алмазні розсипи», лоток, зручний пінцет і стилос. Процес захоплює, та потребує чималої концентрації. Сьогодні придбати набір можна як на просторах інтернету, так і у магазинах рукоділля.
Нужен ли в квартире фильтр для воды01.02.2023 / 22:54Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»
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У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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Авіакатастрофа у Броварах: Школярі, які рятували дітей у садочку, отримали нагороди
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Друга армія світу використовує гумові танки, які просто здулись
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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09:25
Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
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