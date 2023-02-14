Войти | Зарегистрироваться
05:26

среда,
15 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Після повномасштабного вторгнення в Україну для далеких поїздок путін все частіше використовує бронепоїзд

14.02.2023 / 17:31
російський диктатор володимир путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну для далеких поїздок все частіше використовує бронепоїзд вартістю приблизно 1 млрд російських рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр "Досье".

За інформацією журналістів, глава кремля пересів на бронепоїзд ще восени 2021 року, коли росія активно готувалася до початку повномасштабної війни.

"Після початку війни, у лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися своєї резиденції на Валдаї", - розповів співрозмовник "Досье".

При цьому, як зазначає видання, путін міг вдатися до такого рішення з міркувань безпеки. Потяг складніше відстежити на відміну від літаків, оскільки сервісів для трекінгу пасажирських поїздів у реальному часі немає.

Іншою причиною такого кроку, ймовірно, є те, що дві резиденції диктатора знаходяться на узбережжі Чорного моря, де запроваджено обмеження на польоти через війну.

Зовні бронепоїзд путіна схожий на звичайний поїзд, але замість чотирьох осей у його вагонів шість (їх зазвичай використовують на більш важких вантажних потягах), замість одного локомотива - кілька, а на даху розміщено спецобладнання.

Журналісти зазначають, що глава кремля публічно користується таким поїздом дуже рідко - фотографувався у ньому він лише одного разу - у 2012 році, до його ремонту. Фото поїзда зовні ніколи офіційно не публікувалися.

путін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.