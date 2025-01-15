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Bloomberg: Європейці з обережним оптимізмом дивляться на позицію Трампа щодо України

15.01.2025 / 17:27
Європейські політики з обережним оптимізмом дивляться на позицію обраного президента США Дональда Трампа щодо того, чи не змусить він Київ вступити в передчасні переговори з москвою. Такий висновок було зроблено після серії приватних переговорів із членами команди політика, під час яких трансатлантичні партнери обґрунтували необхідність подальшої підтримки України, повідомили анонімні європейські чиновники.

Про це інформує Bloomberg.

Нова адміністрація, як вказано у повідомленні, може допомогти постраждалій від війни Україні повернутися до позиції сили до початку будь-яких переговорів. Однак ті, хто вів приватні переговори, попереджають, що не знають, що зробить майбутній президент, який має звичай відкидати поради або змінювати позицію в останню хвилину.

Європейці розповіли, що чиновники Трампа, мабуть, сприйнятливі до двох аргументів: що новий лідер США ризикує піддатися приниженню, яке можна порівняти з хаотичним виведенням військ президента Джо Байдена з Афганістану, якщо він перестане постачати зброю Києву, і що якщо дозволити росії домогтися такої перемоги, це лише підштовхне Китай до розгляду більш агресивних кроків.

Такі розмови викликали певну обережність та полегшення в європейських столицях, де офіційні особи обмірковували найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає свою обіцянку стосовно швидкого припинення війни, можливо, укладе угоду, яка відтіснить Київ і зміцнить позиції президента росії володимира путіна.

Bloomberg
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