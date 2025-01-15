Bloomberg: Європейці з обережним оптимізмом дивляться на позицію Трампа щодо України

Про це інформує Bloomberg.

Нова адміністрація, як вказано у повідомленні, може допомогти постраждалій від війни Україні повернутися до позиції сили до початку будь-яких переговорів. Однак ті, хто вів приватні переговори, попереджають, що не знають, що зробить майбутній президент, який має звичай відкидати поради або змінювати позицію в останню хвилину.

Європейці розповіли, що чиновники Трампа, мабуть, сприйнятливі до двох аргументів: що новий лідер США ризикує піддатися приниженню, яке можна порівняти з хаотичним виведенням військ президента Джо Байдена з Афганістану, якщо він перестане постачати зброю Києву, і що якщо дозволити росії домогтися такої перемоги, це лише підштовхне Китай до розгляду більш агресивних кроків.

Такі розмови викликали певну обережність та полегшення в європейських столицях, де офіційні особи обмірковували найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає свою обіцянку стосовно швидкого припинення війни, можливо, укладе угоду, яка відтіснить Київ і зміцнить позиції президента росії володимира путіна.