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МО Британії: Загалом втрати росії у війні проти України становлять понад 750 тис. убитими і пораненими

20.01.2025 / 18:30
росія зазнала найбільше втрат після початку повномасштабного вторгнення в Україну за 2024 рік.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, росія втратила вбитими та пораненими 429 тис. минулого року, тобто більше, ніж майже 105 тис. у 2022 році та 252 тис. у 2023-му.

Там зазначають, що загалом втрати росії у війні проти України становлять понад 750 тис. убитими і пораненими солдатами.

«Ця статистика триватиме, поки росія продовжуватиме непотрібне вторгнення», – йдеться у повідомленні.

Втрати росії збільшувалися протягом шести місяців, а у грудні становили 48 тис. військовослужбовців – це є найбільшим показником на будь-який інший місяць війни.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за весь час повномасштабного вторгнення росія втратила близько 818 740 солдатів з особового складу. Лише за останню добу – 1 580 російських військових.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що за 2024 рік армія рф зазнала найбільших втрат, які перевищили 421 тис. осіб убитими й пораненими.

МО Британії
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