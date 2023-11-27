МО Британії: рф перекидає системи С-400 з калінінграда в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

За даними британської розвідки, росія вважає калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.

Тому переміщення систем С-400 з калінінграда є важливим фактором.

"Той факт, що міноборони росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей росії", - йдеться у зведенні.