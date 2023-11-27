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МО Британії: рф перекидає системи С-400 з калінінграда в Україну

27.11.2023 / 11:14
росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

За даними британської розвідки, росія вважає калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.

Тому переміщення систем С-400 з калінінграда є важливим фактором.

"Той факт, що міноборони росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей росії", - йдеться у зведенні.

С-400, МО Британії
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