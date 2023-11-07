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МО Британії: російські війська дуже погано виконують базові правила польового управління

06.11.2023 / 14:21
Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на свідчення російських військових, які вказують на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

Про це йдеться у недільному зведенні британської розвідки, повідомляє "Європейська правда".

Зведення звертає увагу на конференцію під назвою "Огарковские чтения", названу за іменем начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР Ніколая Огаркова.

російські солдати, які повернулися з фронту в Україні, розповіли на "чтениях", що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

"Один солдат підкреслив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть кружку чаю". Він підкреслив, що живе й харчується "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль", – переповідає британська розвідка.

Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.

МО Британії
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