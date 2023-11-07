Войти | Зарегистрироваться
15:15

вторник,
07 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Олещук підтвердив знищення у Керчі російського корабля та носія крилатих ракет "Калібр"

06.11.2023 / 13:19
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив знищення у тимчасово окупованій Керчі у Криму ще одного російського корабля та носія крилатих ракет "Калібр". Це сталося внаслідок вчорашнього влучання по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає УНН.

Водночас у міністерстві оборони росії повідомили, що їхнє ППО збило 13 із 15 українських крилатих ракет, що летіли на суднобудівний завод у Керчі. Як наслідок — пошкоджено російський корабель.

"4 листопада ЗСУ завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Б.Є. Бутоми в місті Керчі. Засобами протиповітряної оборони збито 13 крилатих ракет. Внаслідок попадання крилатої ракети противника зазнав пошкодження корабель, який перебував на заводі", - йдеться у повідомленні міноборони рф.

Який саме корабель ушкоджено невідомо. У пабліках з’явилася інформація, про пошкоджений ракетний корабель "Каракурт".

Крим, Олещук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 ноября
6 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.