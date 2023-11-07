Олещук підтвердив знищення у Керчі російського корабля та носія крилатих ракет "Калібр"

Про це він написав у своєму телеграмі, передає УНН.

Водночас у міністерстві оборони росії повідомили, що їхнє ППО збило 13 із 15 українських крилатих ракет, що летіли на суднобудівний завод у Керчі. Як наслідок — пошкоджено російський корабель.

"4 листопада ЗСУ завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Б.Є. Бутоми в місті Керчі. Засобами протиповітряної оборони збито 13 крилатих ракет. Внаслідок попадання крилатої ракети противника зазнав пошкодження корабель, який перебував на заводі", - йдеться у повідомленні міноборони рф.

Який саме корабель ушкоджено невідомо. У пабліках з’явилася інформація, про пошкоджений ракетний корабель "Каракурт".