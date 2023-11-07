Зеленський: Збройним силам України для пришвидшення контрнаступу потрібно ППО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC News.

"Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ - ред.) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни", - заявив він.

Зеленський додав, що доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.

"Наш топ-1 запит до партнерів - це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО - це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з (президентом США Джо, - ред.) Байденом - не давати ППО (через дефіцит, - ред.), а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця", - заявив він.

Президент закликав партнерів дати Україні ППО на зиму.

"Наш меседж світу, США, Європі, Азії дати нам ППО, орендувати, особливо на зиму", - підкреслив він.