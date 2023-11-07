New York Times: Критику Залужного ЗМІ трактують як "яскравий публічний докір"

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Так, видання взяло до уваги висловлювання заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви, який щодо статті Залужного в The Economist порадив генералу "не виносити на публіку ситуацію на фронті".

"Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розкол між військовим і цивільним керівництвом, що намітився в цей і без того складний для України час", – йдеться в матеріалі.

Жовква заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував "один з керівників кабінетів лідерів":

"І вони просто в паніці мене запитують: "А що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті?" Ми цього ефекту намагаємось досягти цією статтею?", – обурився він.

Водночас Зеленський не погодився з характеристикою бойових дій, яку дав генерал. "Час минув, люди втомилися, незалежно від їхнього статусу, і це зрозуміло. Але це не патова ситуація, ще раз підкреслюю", – сказав він на пресконференції в суботу.

У матеріалі акцентують, що "розкол між генералом і президентом, що з'являється", відбувається в той час, коли Україна намагається вести війну, як у військовому, так і в дипломатичному плані. Зазначається, що операції України вздовж лінії зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленими російськими атаками на сході.

Зазначається, що водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії у США посилився скептицизм щодо допомоги Україні. Керівництво України також стурбоване тим, що увага західних союзників переключилася на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Видання стверджує, що ознаки розколу з'явилися в п'ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Сил спеціальних операцій України генерала Віктора Хоренка без попереднього пояснення причин.

У суботу міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що він рекомендував звільнити Хоренка, але не буде пояснювати, чому, щоб це "не дало підстав ворогу послабити Україну".

За даними NYT від американських військових чиновників, американські офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його відставку і розповіли про тісні й ефективні робочі стосунки з ним.

"Але польові командири і військові аналітики відзначали нарікання в лавах через те, що сприймалося як політично орієнтовані рішення щодо стратегії, в тому числі початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, який ще не забезпечив плацдарм на утримуваному росією східному березі", – йдеться в матеріалі.

Згідно з Конституцією України, президент має право призначати і звільняти керівника Сил спеціальних операцій, хоча ця посада безпосередньо підпорядковується Головнокомандувачу Збройних сил. Видання пише, що звільнення підірвало авторитет генерала Залужного.