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Зеленська: В Україні працюють уже 11 Центрів допомоги врятованим

06.11.2023 / 10:12
В Україні працюють уже 11 Центрів допомоги врятованим, які безкоштовно надають комплексну підтримку з різних питань: від розміщення та гуманітарної допомоги до психологічної або правової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це дружина Президента Олена Зеленська повідомляє у Телеграмі.

“Безумовно. Це один із принципів допомоги тим, хто постраждав від війни чи зазнав насильства. Бо ніхто не мусить надавати докази цього, щоб отримати підтримку, коли перебуває в найбільш вразливому стані”, - наголосила перша леді.

Цим правилом керуються в Центрах допомоги врятованим, які створені, щоб допомагати долати травми війни.

Тут можна отримати комплексну підтримку з різних питань: дізнатися про тимчасовий прихисток і гуманітарну допомогу, отримати кваліфіковану психологічну або правову підтримку.

“Торік я брала участь у відкритті Центру допомоги врятованим у Києві. Тоді таких центрів в Україні було лише чотири, однак на сьогодні їх уже 11 у різних регіонах. Бо немає місця в нашій країні, у якому не було б людей, що зазнали насильства. І необов’язково фізичного. Коли через війну люди втрачають усе нажите, це насильство економічне. Коли вони змушені переїжджати й втрачають своє місце в житті, це насильство соціальне”, - зауважила Зеленська.

Такі центри – це установи, створені з ініціативи Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і місцевих органів влади. Адреси й контактні телефони центрів можна дізнатися на сайті UNFPA.

Уся допомога надається безкоштовно та конфіденційно. Це важливо, наприклад, коли фахівці центрів працюють із постраждалими від сексуального насильства, адже далеко не всі згодні говорити про нього відверто, зазначила дружина Президента. За оцінками ООН, постраждалих від сексуального насильства під час війни в 10–20 разів більше, ніж за офіційними даними.

За словами Зеленської, жодне насильство не має залишитися поза увагою. І ніхто з постраждалих не повинен опинитися з його наслідками наодинці.

“Спільно зможемо не лише здолати ворога, але й загоїти рани – фізичні та психоемоційні, – які він лишає по собі”, - наголосила вона.

Зеленська
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