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Ткаченко: Корея може допомогти Україні в цифровізації культурної спадщини

16.07.2023 / 10:10
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що Республіка Корея може допомогти Україні в цифровізації вітчизняної культурної спадщини.

"Вдячний Олені Зеленській за те, що порушила тему збереження української культурної спадщини. І як до цього може долучитися Республіка Корея - насамперед у цифровізації, в якій країна посідає передові позиції", - написав він у телеграм-каналі за підсумками візиту корейського лідера до України та відвідин Національного заповідника "Софії Київської".

Ткаченко назвав заповідник "святинею - яка краще за всіх говорить про нашу потужну історію".

Ткаченко, Зеленська
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