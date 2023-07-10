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Залужний: Україна для ударів по території росії, використовує власне озброєння

15.07.2023 / 16:20
Західні партнери встановили Україні умови використання ракет більшої дальності. Однак Україна для ударів по території росії, використовує власне озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Він нагадав, що за ракети дальнього радіуса дії були передані Україні за умови, якщо вони не будуть використані для ударів по території рф. Тому, за словами Залужного, він використовує зброю українського виробництва для частих ударів через кордон.

"Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що путін застосує ядерну зброю? Дітей, які гинуть, це не хвилює", - сказав він.

Головнокомандувач вважає, що тільки Україні варто вирішувати як використовувати те чи інше озброєння.

"Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбивати цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив він.

Залужний
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