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Ляшко: Франція готова долучитися до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя в Україні

15.07.2023 / 13:15
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко провів зустріч із Пʼєром Ельброном, спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ

«МОЗ, зокрема, відповідно до пріоритетного проєкту відомства «Охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги» працює над збільшенням спроможності первинної та спеціалізованої ланок, аби якісні та доступні послуги були доступними для всіх, хто їх потребує. Франція зі свого боку готова долучитися до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на зустрічі приділили увагу ключовим напрямам співпраці у сфері охорони здоровʼя, які стратегічно закріплені у декларації, підписаній міністрами охорони здоровʼя України та Франції у квітні цього року у Львові.

Розробляються конкретні покрокові плани реалізації кожного проєкту. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Це дасть змогу забезпечити доступ до необхідної медичної допомоги у найкоротші терміни.

Наразі, як повідомили в МОЗ, відбувається опрацювання юридичних аспектів проєкту.

Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці українських і французьких лікарень, навчання наших лікарів та можливості обміну досвідом. Детальніші домовленості планується зафіксувати під час сателітного саміту міністрів охорони здоров’я в межах Саміту перших леді та джентльменів, який має відбутися в Україні на початку вересня.

Ляшко, МОЗ
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