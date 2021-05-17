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Ляшко прокомментировал возможность своего назначения министром здравоохранения

17.05.2021 / 12:19
Главный санврач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отреагировал на информацию о возможности его назначения главой Минздрава.

Он подчеркнул, что следует дождаться решения Верховной рады.

Об этом Ляшко рассказал журналистам в субботу 15 мая.

Главный санврач отметил, что по состоянию на сегодня, в Минздраве есть министр и команда заместителей.

"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - сказал он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, кто может получить должность министра здравоохранения в случае отставки Максима Степанова. Главным претендентом на должность министра он назвал Виктора Ляшко.

Напомним, в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова из Минздрава. Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.

Степанов не писал заявление об отставке, а премьер самостоятельно решил просить Раду уволить министра здравоохранения.

Источник

Ляшко, МОЗ, Степанов
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