Войти | Зарегистрироваться
12:36

понедельник,
17 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одесской области освящен храм УПЦ

17.05.2021 / 12:17
В Одесской области освящен храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка наградил за труды на благо Церкви благотворителей и верующих, которые принимали непосредственное участие в строительстве и возрождении храма

В Одесской области, в селе Делень, освящен храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, чин освящения совершил митрополит Агафангел.

«Сердца наши наполнены особой радостью! Храм - это дом Божий, в котором совершается большая сила молитвы, которая возносится о живых и мертвых, о тех, кто плавает и путешествует, о тех, кто ненавидит и оскорбляет нас, здесь совершается Таинство Святой Евхаристии, установленное Господом нашим Иисусом Христом, в храме встречаются люди друг с другом и с Богом. Сегодня стены этого храма ожили. Много лет, как и все храмы, они были распяты безбожной властью, как человеческие души. Но никогда не умирали, потому что благодать Божия всегда оставалась с домом Божьим. И сегодня произошло обновление этого храма, и благодать Божия наполнила его», - отметил владыка.

После совершения чина освящения митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском храме.

Владыка наградил за труды на благо Церкви благотворителей и верующих, которые принимали непосредственное участие в строительстве и возрождении храма.

Как сообщалось ранее, в Одессе священники Украинской Православной Церкви посетили областной коммунальный учебно-реабилитационный центр для детей с проблемами слуха «Слышать сердцем».

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 мая
16 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.