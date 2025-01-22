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Речник МЗС наголосив на відсутності підстав називати голосування у білорусі виборами

24.01.2025 / 10:12
Визнання легітимності олександра лукашенка після «голосування» у білорусі не є актуальним для України, яка також солідарна з позицією демократичних країн щодо відсутності умов для проведення у білорусі виборів за стандартами ОБСЄ.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Він наголосив на відсутності підстав називати голосування у білорусі виборами та зауважив, що його результати відомі наперед, а сам лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником російського диктатора володимира путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу.

МЗС висловило переконання, що обидва диктатори продовжать імітувати бурхливу боротьбу з так званими загрозами колективного Заходу, якими вони залякують своїх громадян і які не мають жодних підстав.

«Ми не бачимо жодних умов для відновлення контактів з олександром лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним. Ми також солідарні з позицією держав-членів ЄС, США, Канадою, Великою Британією та інших демократичних країн щодо відсутності базових умов для проведення чесних та прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ», – сказав речник.

Тихий нагадав і про практичне позбавлення права участі у виборах великої кількості громадян, які перебувають за межами білорусі, дехто з них був змушений залишити батьківщину через політичні переслідування.

«Загалом ми вважаємо, що білоруський народ заслуговує на право обирати владу на дійсних, демократичних, вільних виборах і будувати власне майбутнє без диктату росії, без її імперських зазіхань і прагнення москви навʼязати своїм сусідам роль маріонеток», – підкреслив дипломат.

МЗС, Тихий
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